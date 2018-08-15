Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu açıklandı

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile deplasmanda oynayacağı maç için Avusturya yolculuğu başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, LASK Linz maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love, Negredo

Siyah-beyazlılar, saat 13.00\'te özel uçakla Linz\'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 20.00\'de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 19.30\'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

FOTOĞRAFLI