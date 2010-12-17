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Spor

BEŞİKTAŞ'IN KURA ÇEKİMİ 15.30'DA İSTANBUL (A.A)

17 Aralık 2010 14:28

-BEŞİKTAŞ'IN KURA ÇEKİMİ 15.30'DA  İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turdaki rakibini belirleyecek kura çekiminin 1,5 saat ileriye alındığı açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nden alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 2. tur kuralarının çekiminin 1,5 saat ileriye alındığı bildirildi. TSİ 13.00'te başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi 2. tur kura çekimi, TSİ 14.30'a alınırken, daha önce saat 14.00'te yapılacağı bildirilen ve Beşiktaş'ın 2. turdaki rakibinin belli olacağı Avrupa Ligi kuralarının çekimi de saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Avrupa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kulüp temsilcilerinin kura çekimine yetişebilmesi için böyle bir karar alındığı kaydedildi.

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