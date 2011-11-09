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Spor

Beşiktaş'ın konuğu Telge Basket takımı İSTANBUL (A.A) 

09 Kasım 2011 16:18

-Beşiktaş'ın konuğu Telge Basket takımı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, yarın İsveç'in Telge Basket takımını konuk edecek. B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ekibi Lotto Young Cats'i deplasmanda 69-58 yenerek Avrupa macerasına galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, Telge Basket ile yarın oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor. Beşiktaş ile Telge Basket arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Beşiktaş Milangaz Arena'da yapılacak.

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