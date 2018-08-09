Beşiktaş'ın konuğu Lask Linz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön en eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını Vodafone Park'ta konuk ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Şenol Güneş'in öğrencileri Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi Vodafone Park'taki ilk karşılaşmada turu garantileyecek skoru almak için sahaya çıkacak.

LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Beşiktaş - Lask Linz maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Pepe, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Lask Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Otubanjo

Teknik Direktör: Oliver Glasner