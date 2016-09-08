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Spor

Beşiktaş'ın kazandığı maçta, hakemin Fikret Orman'la fotoğrafı çıktı, Göztepeliler tepki gösterdi

Göztepe Hentbol Şube Sorumlusu Durmaz "Futbolda böyle bir şey olsa, Türkiye ayağa kalkardı" dedi

08 Eylül 2016 23:28

Hentbol dün Ankara'da oynanan Erkekler Süper Kupa finali, Göztepe'yi 32-27 mağlup eden Beşiktaş Mogaz'ın zaferiyle sonuçlanırken, karşılaşmayı yöneten hakemlerden Savaş Yüksek'in koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunun ortaya çıkması, Göztepelilerin tepkisini çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Antakya Bölgesi hakemlerinden Yüksek'in, sosyal medya hesaplarında Beşiktaş forması ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la çekilmiş fotoğraflarını taraftar sitelerinde paylaşan sarı-kırmızılılar, Türkiye Hentbol Federasyonu'nu (THF) telefon ve mail yağmuruna tutup, yetkililere ateş püskürdü. Bu arada tepkilerin büyümesi üzerine hakem Savaş Yüksek'in sosyal medya hesabında Beşiktaş'la ilgili fotoğrafları kaldırdığı öğrenildi.

Göztepe Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, karşılaşmayı Özgür Benli ile birlikte yöneten Yüksek'in art niyetli olduğuna inanmadıklarını ancak spekülasyona açık bu atama konusunda Türkiye Hentbol Fedarasyonu'nu uyaracaklarını açıkladı. THF Merkez Hakem Kurulu'nun daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Durmaz, "Beşiktaş, tartışmasız bu ligin en iyi takımı. Galip gelmesi için hakeme ihtiyacı da yok. Ayrıca hakemler sonuca etki edecek bir hata yapmadı. Maçın tekrarı gibi bir talebimiz yok. Ancak faal bir hakemin, fanatik taraftarlar gibi, tuttuğu takımın formasıyla, yöneticisiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmasını doğru bulmuyoruz. Futbolda böyle bir şey olsa, Türkiye ayağa kalkardı" dedi.

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