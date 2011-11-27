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Spor

Beşiktaş'ın karizması yetti TRABZON (A.A)

27 Kasım 2011 23:19

-Beşiktaş'ın karizması yetti TRABZON (A.A) - 27.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Bordo-mavili takım karşısında iyi bir savunma ortaya koyan siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk golünü kaydeden Quaresma'nın penaltı golüyle 3 puan elde etti. 48. dakikada Colman'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Giray'ın şutunda top kale önündeki İsmail'e çarparak uzaklaştı. 51. dakida Hilbert'in sağdan pasında, ceza alanı içinde uygun durumda bekleyen Fernandes'in yerden şutunda, kaleci Tolga iki hamlede topu kontrol etti. 57. dakikada savunmadan çıkan Egemen'in pasında topla buluşarak ceza alanı içinde Celustka'yı geçen Quaresma'nın kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki yerden şutunda, meşin yuvarlak Tolga'nın ayaklarından döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 58. dakikada Quaresma'nın ceza alanı dışından sert şutunda Tolga'nın göğsünden seken topu alt pas içindeki Ekrem, kötü bir vuruşla üsten auta gönderdi. 69. dakikada Burak'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Cenk topu üsten kornere çelmeyi başardı. 77. dakikada Hilbert'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Tolga'nın çeldiği topu altı pas içindeki Mustafa Pektemek kaleye göndermek istedi ancak Celustka tarafından düşürülünce maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Quaresma topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Adrian'ın uzun pasında ceza alanı içindeki Burak'ın şutunda, kaleci Cenk topu çelmeyi başardı. 90+3. dakikada Zokora'nın soldan ortasında, Burak'ın kafa ile vurduğu top savunmada Sivok'a çarparak ağlara gitti. Ancak Burak'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Trabzonspor: Tolga xx, Celustka xx, Giray xx, Glowacki xx, Cech xx, Zokora xx, Colman xx (Dk. 85 Henrique ?), Serkan xx, Halil xx (Dk. 85 Volkan ?), Alanzinho xx (Dk. 60 Adrian x), Burak xx Beşiktaş: Cenk xxx, Hilbert xxx, Sivok xx, Egemen xxx, İsmail xxx, İbrahim Toraman xxx, Ernest xx, Fernandes xx, Ekrem Dağ xx (Dk. 72 Mustafa Pektemek xx), Quaresma xxx (Dk. 90+2 Alves ?), Almeida x (Dk. 72 Holosko x) Gol: Dk. 77 (penaltıdan) Quaresma (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 59 Hilbert (Beşiktaş) Dk. 80 Zokora, Dk. 82 Colman (Trabzonspor) Kırmızı  Kart: Dk. 77 Celustka (Trabzonspor)

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