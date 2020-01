Beşiktaş'ın kaptanlarından yeni sezon öncesi açıklamalar

Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in dünkü basın toplantısının ardından bugün de kaptanlarıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Beşiktaş kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına futbolcular, yeni sezon formaları ile katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlandıran futbolcuların açıklamalarının bir kısmı şöyle:



Tolga Zengin: Her şey güzel gidiyor. Yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. Geçen sezon fazla şans bulamadım, bulduğum zaman da elimden geleni yaptım. Bu bir yarış, tabii ki geçen sezon olmaması bu sezon olmayacağı anlamına gelmez. Herkes çalışacak, oynayan da oynayamayan da olacak. Bu rekabetten kulübümüz fayda sağlayacak.



Futbolda kalite ve yeteneklerin yanı sıra kişilikler de çok önemli. Gelen oyuncular hep karakterli isimler. Başkanımız, yönetimimiz ve hocamız da buna çok önem veriyor. Giden arkadaşlarımızın yerine en az onlar kadar kaliteli oyuncular gelecektir. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene talihsizlik oldu. Bu sezon hedefimiz daha yukarılara çıkmak.



2 sezon önceki şampiyonluğumuz stadımızın açılması nedeniyle çok önemliydi. Geçen sezon ki şampiyonluğumuz da 3. yıldızı takmamız açasından önemliydi. Bu sezon şampiyon olursak 3 yıl üst üste şampiyon olma başarısı göstereceğiz. Şampiyonluğun tadı çok farklı, bir sene emek veriyorsun ve o emeğin karşılığını almak istiyorsun. Bunu yaşadıktan sonra da önümüzdeki sezonlarda da bunu sürdürmek istiyorsun. Bu sezon da üst üste 3. şampiyonluk için çalışacağız.



Hocamız Şenol Güneş, kendini geliştirme adına hiçbir zaman 'yaptığınla yetinmeyeceksin' diyor. Hocamızın eğitici bir yapısı var. Tabii ki şampiyonluk önemli ama hocamızın istediği iyi oyunla şampiyon olmak.



Elimizdekilerin kıymetini bilelim. Cenk'in bize kattıkları belli, şampiyonluk yarışının içinde Cenk'in çok katkısı oldu. Attığı gollerle fayda sağladı.



Oğuzhan Özyakup: Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Her sezon ki gibi yoğun bir tempoda, her gün çift idmanlarla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

2 sene üst üste şampiyon olduk, bu sezon da yine şampiyon olmak istiyoruz.



Burası benim ailem, buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Aynı zamanda Avrupa'da bir kulüpte oynamayı çok istediğimi de dile getirdim. Ben Beşiktaş'ta kalmak isterim. Belki bir gün başkanımızın da ret edemeyeceği bir teklif gelebilir. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum, tekrar bu sene yine şampiyon olmak istiyorum. Geçen sezon Avrupa gerçekten benim içimde kaldı. Takım olarak bu sezon daha da üstüne koymak istiyoruz. Benim de kendime göre hedeflerim var, ama dediğim gibi Beşiktaş'ta çok mutluyum.



Çok karakterli bir takıma sahibiz, inanılmaz iyi bir takım, arkadaşlık çok iyi. Yeni katılan oyuncular da takıma çok çabuk uyum sağlayabiliyor. Şu andaki kadromuz ile en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın her sezon şampiyonluğa oynadığı ortada. Bu sene de farklı olmayacak.



2 sene üst üste şampiyon olmak çok önemli. Bir futbolcu bunu yaşadıktan sonra her sene şampiyon olmak ister. Bu bizim takımda var. 10-20 sene sonra bizi hatırlayacaklar, konuşacaklar; bunlar bizim için çok değerli. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ve herkese güzel futbol göstermek.



Çok iyi oynadığımız maçlardan bile dersler çıkarmaya çalışıyoruz. 4-0, 5-0 galip ayrıldığımız maçlardan bile dersler çıkartabiliyoruz. Her gün kendini geliştirmen gerekiyor, çünkü rakiplerimiz de daha iyi olmaya çalışıyor. Şenol hocamızın en iyi yaptığı şey de bizi motive etmesi ve her zaman bize katkı yapması. Bu sene de üstüne katarak devam etmemiz gerekiyor.



Necip Uysal: Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Fizik, kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Bu çalışmalar sezon için oldukça önemli ve iyi şekilde çalışıyoruz.



2 sezondur şampiyon oluyoruz. Takımdan gidenler ve gelenler oluyor. Biz büyük bir kulübüz. Gidenin yeri de doluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon gruptan çıkmak istiyoruz.



Sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz 2 sezon şampiyon olduk ama iyi futbolla olduk. Bu sene de iyi futbol oynayıp şampiyon olmak istiyoruz. 3'te 3 yapmak da ayrıca çok önemli. Geçen sezon 3. yıldızı aldık, bu sezon da 3'te 3 yaparsak çok iyi olacak.



Şenol hocamız mükemmeliyetçi birisi. Ne kadar iyi yaparsanız yapın onun daha da üstünü isteyen bir hoca. Her zaman buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Biz de bunun için daha iyi çalışıp hocamızın söylediği seviyeye gelmek istiyoruz.