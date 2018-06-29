Beşiktaş'ın kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp yapacak.
Siyah-beyazlılar yurt dışı kamplarında; BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar ile hazırlık maçları oynayacak.
Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:
Slovakya Kampı
7 Temmuz Cumartesi
Beşiktaş - BFC Siofok
8 Temmuz Pazar
Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor
Avusturya Kampı
12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar