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Spor

Beşiktaş'ın kamp programı ve hazırlık maçları belli oldu

İşte hazırlık maçında oynanacak takımlar ve tarihleri

29 Haziran 2018 20:58

Beşiktaş 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar yurt dışı kamplarında; BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar ile hazırlık maçları oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:

Slovakya Kampı

7 Temmuz Cumartesi
Beşiktaş - BFC Siofok
8 Temmuz Pazar
Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor

Avusturya Kampı

12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar

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