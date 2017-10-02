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Spor

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri: Şampiyonlar Ligi'nden kalan bir yorgunluğumuz vardı

"Zor maç olacağını biliyorduk; buna rağmen pozisyonlara iyi reaksiyon verdik"

02 Ekim 2017 01:16

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla siyah-beyazlılar adına günün önemli isimlerinden olan Fabri, hafta için RB Leipzig'le oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından dolayı yorgun olduklarını ifade etti.

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde cezalı olan futbolcular yerine kadroya monte edilen isimlerin hafta içinde çok çalıştığını vurgulayan İspanyol kaleci, şöyle konuştu:

"Zor maç olacağını biliyorduk. Üzerimizde Şampiyonlar Ligi'nden kalan bir yorgunluk var. Buna rağmen maç içerisinde iyi reaksiyon gösterdik. 

Oynamayan Gökhan GönülLens ve Negredo da forma şansı buldu. Çok iyi çalışıyorlar, hafta içi herkes iyi çalıştı. Maçı hak ettik ama skoru bulamadık.

Herhalde bir adım eksik attım. Daha iyisini yapabilirdim. Bir adım daha atsaydım topu tokatlayabilirdim. Artık bir dahaki sefere."

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