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Spor

BeşiktaŞ'ın ilk maçı 15 Eylül'de ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 18:43

-BeşiktaŞ'ın ilk maçı 15 Eylül'de ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde (E) Grubu'nda Dinamo Kiev (Ukrayna), Stoke City (İngiltere) ve Maccabi Tel Aviv (israil) ile eşleşti. Monaco'da yapılan kura çekiminde 2. torbada yer alan Beşiktaş, seri başı takımlardan Dinamo Kiev ile (E) Grubu'na düştü. Kura çekiminde, Beşiktaş'ın grubuna 3. torbadan Stoke City, 4. torbadan ise Maccabi Tel Aviv geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 15 Eylül'de yapılacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek.      Maç takvimi şöyle:      1. hafta: 15 Eylül      2. hafta: 29 Eylül      3. hafta: 20 Ekim      4. hafta:  3 Kasım      5. hafta: 30 Kasım-1 Aralık      6. hafta: 14-15 Aralık     

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