Beşiktaş'ın ilk başkan adayı Levent Erdoğan

T24 - Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan, siyah beyazlı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Erdoğan, "Beşiktaş'ı içinde bulunduğu hassas vaziyetten kurtarmak için başkanlığa aday oluyorum" dedi.

Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada;

"Sayın Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklaması siyah beyazlı kulübümüze Olağanüstü Kongre’nin yolunu açmıştır.

109 yıllık maziye sahip Beşiktaş’ı, içinde bunduğu hassas vaziyetten kurtaracak, camiayı bütünleştirerek kucaklayacak ve mevcut meselelerin çözüm yollarını bulacak yetkin bir yönetimin idare etmesi kaçınılmaz bir hal almıştır.

Bu bağlamda, siyah beyazlı camianın yıllarca içinde olan ve çeşitli kademelerde hizmet veren bir isim olarak, Beşiktaş’ın sorunlarına çözüm getirecek en yetkin yönetim kurulunu bir araya getireceğime inancım sonsuzdur.

Bu vesile ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı’na aday olduğumu kamuoyuna resmen duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.