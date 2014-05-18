Beşiktaş'ın ikincilik inadı netice vermedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2013-14 sezonu son maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve ligi 3. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidebilmek için bu maçı kazanmak zorunda olan Beşiktaş, aldığı beraberlik ve Galatasaray'ın Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenmesiyle Devler Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

Olimpiyat Stadı'nda Soma faciası nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına saygı duruşu ile başlayan mücadelede tribünler maç boyunca tezahüratları ile duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Maçtan dakikalar

Dk. 72: Beşiktaş 'ın Portekizli golcüsü Almeida takımının kazandı penaltı atışından faydalanamadı. Kaleci Ferhat topu çelmeyi başardı.

Dk. 58: Mervan Çelik, sol çaprazdan topu köşeye gönderdi ve skoru eşitledi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Dk. 35: Motta Gençlerbirliği çıkarken kaptı topta mükemmel ortayı Almeida filelere gönderdi. 1-0

Maç Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.

Siyah beyazlı kulüp Soma'da yaşanan facia nedeniyle Gençlerbirliği maçının hasılatını bağışlayacağını açıklamıştı. Mücadele için 2 bin 774 bilet satışı yapan Beşiktaş'ın Soma'ya bağışlayacağı tutar 80 bin 940 TL olarak gerçekleşti.

Bilic herkesi ortada topladı

"Göz yaşın , alın terin , kirli çizmen ŞEREFİMİZDİR" pankartı ile çıkan futbolcular maç öncesi Soma'daki facia nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Gençlerbirliği futbolcuları ise yüzlerine sürdükleri kömür tozu ile sahay çıktı. Seramoni sonrası Bilic'in organizasyonu ile her iki takımın da teknik heyetleri ve tüm futbolcuları sahanın ortasında toplanarak bir kez da saygı duruşu yaptı.

Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Veli Kavlak yerine Kerim Frei ilk 11'de başladı.

Olimpiyat'ta Soma faciası unutulması

Tüm ülkemizi ve dünyayı derinden yaralayan SOMA faciası Olimpiyat Stadı tribünlerince de unutulmadı. Doğu tribünlerinde faciada hayatını kaybeden madenci sayısı kadar koltuk boş bırakılarak kırmızı karanfil ve siyah bayrak bırakıldı.



Ayrıca siyah beyazlı futbolcular da ısınma hareketlerini yaparken üzerlerine başımız sağolsun tişörtlerini giydiler.