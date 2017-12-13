Beşiktaş'ın hücum hattı suskun 

Quaresma 6, Talisca 4 maçtır yok

Skor yükü Cenk Tosun\'un üzerinde

Şenol Güneş değişikliğe gidecek mi?

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -BEŞİKTAŞ\'ın kapanan takımlara karşı zorlanması ve puan kayıpları yaşaması spor kamuoyunda en çok tartışılan konulardan bir haline geldi.

Son dört maçta sadece açık futbol oynayan Galatasaray\'ı 3-0\'la geçen fakat kapanan Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisar ve Kayserispor ile berabere kalan siyah-beyazlıların hücum hattındaki oyuncuları da en çok tartışılan isimler olmaya başladı. Hücum hattını oluşturan ve maçların genelinde oynayan Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca ve Quaresma\'nın lig maçlarındaki atak performansının azalması beraberliklerdeki en büyük sebeplerden biri olarak göze çarpıyor. Kapanan takımlara karşı pozisyona girmekte zorlanan siyah-beyazlı takımda bu oyuncuların skora katkı yapmamasının son 6 maça kadar uzadığı görülüyor.

Orta sahada Atiba\'nın partnerliğini yapan Oğuzhan ve Tolgay\'ın sezonun 15 haftasına baktığımızda skor katkısı yok denecek kadar az. Oğuzhan Özyakup toplamda 2 asist ile oynarken henüz gol atamadı ve Aytemiz Alanyaspor maçındaki asistinden bu yana da 5 maçtır asisti bulunmuyor. Tolgay Arslan ise Göztepe maçındaki asistinden sonra 4 maçı sessiz geçti.

QUARESMA 6, TALİSA 4 MAÇTIR YOK

Hücum hattının esas oyuncuları da son haftalarda skor katkısı açısından büyük düşüş içinde. İlk on birin değişmez oyuncularının başında gelen Ryan Babel 1 gol atıp 1 de asist yaptığı Göztepe maçından bu yana 4 maçtır skora katkı veremedi. Siyah-beyazlı taraftarların en sevdiği futbolcuların başına gelen Quaresma ise tam bir suskun durumunda. Bu sezon sadece1 golü bulunan Portekizli yıldız 9\'uncu haftada Medipol Başakşehir maçının 90\'ıncı dakikasında Tosic\'e yaptığı korner asisti dışında 6 maçtır yokları oynuyor. 15 haftada 1 gol 2 asisti bulunan Quaresma bu sezon için beklentilerin bir hayli uzağında.

Beşiktaş\'ta lig maçlarında yokları oynayan bir diğer oyuncu ise Anderson Talisca. Beşiktaş\'ta kiralık olarak 2\'nci sezonunu geçiren ve satın alma bedeli 25 milyon Euro olan Talisca son maçlarda yedek kalmaya da başladı. 15 haftada 3 gol 2 asist ile oynayan Brezilyalı oyuncu gol atıp asist yaptığı Göztepe maçından bu yana sahada yokları oynuyor. Asist yapmasından ziyade golcülüğü ile ön plana çıkan Talisca\'nın oynadığı maçlarda sahada neredeyse hiç görünmemesi taraftarların ve spor kamuoyunun eleştiri oklarını genç yıldıza çevirmesine sebep oluyor.

SKOR YÜKÜ CENK TOSUN\'UN ÜZERİNDE

Hücum gücünün kapanan takımlar karşısında yok olmasına karşın bu süreçte Cenk Tosun skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig\'de 7 gol atan Cenk Tosun bu gollerin 5\'ini son 8 maçta attı. Kayserispor maçında penaltıdan beraberlik golünü atan Cenk, Galatasaray maçında da kilidi açan isim olmuştu. Cenk dışında Tosic ve yedek golcü Negredo son haftalarda skora katkı yapan diğer iki isim oldu.

ŞENOL GÜNEŞ DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK Mİ?

Kenarda sürekli şans bekleyen Lens, Orkan ve Negredo gibi hücum oyuncularından en azından 2 tanesinin sahada olmasını bekleyenler bir hayli çoğunlukta. Güneş\'in kanatlara yığılan oyunu orta saha etkinliği ile daha da artırmak için yeni bir kurgu yapması sürpriz hamle olmayacak. Geçen sezonun son bölümlerinde sahada olan Tolgay - Oğuzhan - Talisca üçlüsü akla gelen ilk seçenek. Bir diğer seçenek ise Osmanlıspor maçına Medel - Tolgay ve Oğuzhan üçlüsünden oluşacak bir orta saha ile çıkmak olabilir. Tüm bu ihtimallere karşın teknik direktör Şenol Güneş\'in oyun ve oyuncu anlamında yeni arayışlara girip girmeyeceği Osmanlıspor maçında belli olacak. Bu arada formu bir hayli düşen Talisca ve Oğuzhan ile de özel bir görüşme yapacak olan tecrübeli teknik adamın bu iki oyuncudan performanslarını son iki maçta daha da artırmalarını istemesi bekleniyor.