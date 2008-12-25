Beşiktaş'ın 'hakem öfkesi' dinmiyor

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ta kulüp yöneticilerinin hakemlere olan öfkesi dinmiyor.



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Levent Erdoğan, Galatasaray maçında görev alan hakem Cüneyt Çakır'ın iyi bir yönetim göstermiş gibi gözüktüğünü, ama hatalı kararlarıyla oyuncuların kimyasını ve psikolojisini bozduğunu savundu.



Erdoğan, Cüneyt Çakır'ın kararlarının doğru gibi gözüktüğünü belirterek, ''Ama başta yanlışlar yapınca ister istemez oyuncunun kimyası ve psikolojisi bozuluyor. Oyuncunun kimyasını bozduktan sonra iyi yönetim gösterdiği anlamı çıkmaz. Cüneyt Çakır'a yönetiminden dolayı 8 puan vermişler. Ben 0 puan veriyorum'' dedi.



Beşiktaş'ın, duruşa önem veren ve sporu spor kabul eden bir kulüp olduğunu kaydeden asbaşkan Levent Erdoğan, ''Hukukta bir kavram vardır. En kötü cürümde bile karşı tarafın buna sebebiyet vermesi halinde ceza kaldırılır. Hakem, hatalı kararlarıyla yöneticilerimizin sahaya inmesine neden oldu'' diye konuştu.



Levent Erdoğan, kendilerine yönelik hakem hatalarının 3-4 yıldır yoğunlaştığını, Beşiktaş'ın 15-16 yıldır şerefli ikinciliklere itilmesinin geleneksel hale geldiğini dile getirdi.



Alınan sonuçların ardından kulüp yönetiminin eleştirilmesine değinen asbaşkan Erdoğan, yönetim ve başkanın sahada oynamadığını söyledi.



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de sezon ortasında takımın başına geldiğini hatırlatan Erdoğan, ''İstediği oyuncuları alma şansı yoktu. Görev yaptığı süre içinde eksikleri tespit etmiştir. Yönetim olarak arkasındayız. Aksayan yönleri gidermek için tam yetki verildi. Zaten eksiğimiz fazla değil. Ancak, Allah Beşiktaş'ı ikinci yarı hakem hatalarından korusun'' diyerek sözlerini tamamladı.

