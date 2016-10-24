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Spor

Beşiktaş'ın 'Güneş'i batmıyor!

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, tarihinin en iyi ikinci başlangıcını gerçekleştirdi

24 Ekim 2016 12:12

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte 12 sezon sonra kulüp tarihinin ligdeki en iyi başlangıcına imzasını attı.

Güneş, 2003-04 sezonunda ilk 8 haftayı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle geçen Mircea Lucescu’nun ardından 6 galibiyet ve 2 beraberlikle bu başarıyı elde etti.

Karşılaşmanın ardından mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı şu yorumları yaptı: “Şampiyonlar Ligi sonrası rakibimizin motivasyonunun üst seviyede olacağını biliyorduk. Kaliteli oyuncuları var ve oldukları yer ile oynadıkları futbol birbirini tutmuyor. Dirençlerini kırmaya çalıştık ama pas ve hücum yönünde bizi zorladılar. Sonunda ise maçı hak eden takım olarak 3-0’lık bir galibiyet aldık.”

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Şenol GüneşBeşiktaşMircea Lucescu

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