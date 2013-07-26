Beşiktaş'ın gri forması tanıtıldı

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği gri forma kulübün internet sitesinde tanıtıldı. Yapılan açıklamada formanın yarın 110 liradan satışa sunulacağı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, adidas tarafından üretilen gri formanın yarın adidas mağazalarında ve Kartal Yuvası'nda satışa sunulacağı belirtildi.

Kulübün kuruluşunun 110. yılına özel hazırlanan formada, Beşiktaş armasının formanın sol üst bölümünde, taraftarın kalbinde konumlandığı bildirildi.

Ayrıca Beşiktaş'ın 110 yıllık tarihinde yer almış üç logonun bütünleşik biçimde, formanın sırt iç ense bölümünde yer aldığı ifade edildi.

Formaların 110 liraya satılacağı kaydedildi.