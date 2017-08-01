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Spor

Beşiktaş'ın görevlendirdiği Ahmet Bulut, Negredo için Valencia'da!

Siyah-beyazlılar, ilk teklifin reddedilmesi üzerine iyileştirilmiş bir ikinci teklif sunacak

01 Ağustos 2017 19:23

Santrfor transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş'ın bu amaçta görevlendirdiği menajer Ahmet Bulut, İspanyol golcü Alvaro Negredo için Valencia'ya gitti.

Siyah-beyazlıların ilk teklifinin reddedilmesi üzerine Bulut, Beşiktaş'tan gelen iyileştirilmiş ikinci teklifi Valencia Kulübü'ne iletmek için kulüp yetkilileriyle görüştü.

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın transferinden umudu tamamen kesen Beşiktaş'ın transfer gündeminin zirvesinde şu an için Negredo, Jeremain Lens ve stoper Gary Medel yer alıyor.

 

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