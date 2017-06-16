Beşiktaş'ın Gökhan Töre planı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçen sezon İngiltere'nin West Ham kulübüne kiraladığı ve kiralık sözleşmesinin dolmasıyla geri dönen Gökhan Töre'yi satma planları yapıyor.

Vatan gazetesi muhabiri Erdal Cömert'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Çin'in Guangzhou kentinde yapacakları hazırlık maçlarında 25 yaşındaki oyuncuyu oynatarak adeta "vitrine çıkartacak" ve iyi bir teklif karşılığında satmayı bekleyecek.

Kiralık olarak gittiği West Ham United'da dizinden sakatlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusu beklenen performansı gösterememiş ve İngiliz kulübünün formasıyla yalnızca 8 maça çıkmıştı.