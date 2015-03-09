Beşiktaş'ın genç kalecisi bıçaklı saldırıya uğradı

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren 16 yaşındaki Servet Dündar, iddiaya göre, 28 Şubat akşamı Sultançiftliği İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta bulunan bir lokantada akrabası ile yemek yedikten sonra, evinin yolunda 5 kişinin saldırısına uğradı. Yanında bulunan İsrafil Dündar'ı etkisiz hale getirip yaralayan saldırganlardan biri, Servet Dündar'ı da göğsüne sapladığı bıçakla ağır yaraladı. Servet Dündar Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi durmuş halde hastaneye getirilen genç kaleci, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kalbine yakın noktadan 1-2 santim derinliğinde bıçak darbesi aldığı öğrenilen Servet Dündar, bilinci kapalı halde 9 gündür hastanede tedavi altında tutuluyor.

Radikal'in haberine göre; akrabaları, Servet Dündar'ın hastaneye getirildiğinde telefonu, cüzdanı ve saatinin yanında olmadığını belirttiler.

Ailenin hastanedeki endişeli bekleyişi devam ediyor.