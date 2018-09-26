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Spor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu ameliyat edildi

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçında sakatlanan Alpay Çelebi hakkında açıklama yaptı

26 Eylül 2018 20:29

Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "21 yaş altı takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz Alpay Çelebi, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi" denildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi.

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