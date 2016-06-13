Beşiktaş'ın gelecek sezon giyeceği formalar 16 Haziran'da satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş’ın 2016-17 sezonunda giyeceği formaların 16 Haziran’da satışa çıkacağı açıklandı. Tanıtım kampanyasında ‘Önce biz vardık’ sloganının kullanıldığı formalar, kulübün forma sponsoru Adidas tarafından tasarlandı.

Beyaz ağırlıklı ‘iç saha’ formasında ince siyah çizgili tasarım dikkat çekerken, 100’üncü yılda sahalara dönen siyah ağırlıklı nostalji forma da yenilenen tasarımıyla deplasman forması olarak belirlenmiş. Üçüncü forma tercihindeyse bir yıllık aradan sonra yeniden kırmızıya dönülmüş.

Siyah-beyazlı taraftarların 16 Haziran’dan itibaren shop.adidas.com.tr/besiktas adresi ve Kartal Yuvası mağazaları ve kartalyuvasi.com.tr adresinden ulaşabileceği formaların 155 liradan, çocuk formalarınınsa 115 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.