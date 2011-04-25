T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

25 Nisan 2011 14:50

-BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Beşiktaş'ın, Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcularından Emre İncemollaoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Genç futbolcularımızdan Emre İncemollaoğlu'nun, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1988 doğumlu genç futbolcumuz Emre İncemollaoğlu, gece yarısı geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır'' denildi. İncemollaoğlu'nun cenazesinin bugün kulüp yetkililerinin de katılımıyla İstanbul'a getirileceği kaydedilen açıklamada, ''Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadelerini yer verildi. -TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki Emre İncemollaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, ''İstanbul'da yarın toprağa verilecek merhum Emre İncemollaoğlu'na Tanrı'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' denildi. 17, 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımları'nda forma giyen ve futbola 11 yaşında Doğuşspor'da başlayan İncemollaoğlu sırasıyla Bağlarbaşı, Beşiktaş, Kartalspor, Giresunspor, Çorumspor, Gebzespor, Samsunspor, Balıkesirspor formaları giydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24