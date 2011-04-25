-BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU HAYATINI KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Beşiktaş'ın, Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcularından Emre İncemollaoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Genç futbolcularımızdan Emre İncemollaoğlu'nun, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1988 doğumlu genç futbolcumuz Emre İncemollaoğlu, gece yarısı geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır'' denildi. İncemollaoğlu'nun cenazesinin bugün kulüp yetkililerinin de katılımıyla İstanbul'a getirileceği kaydedilen açıklamada, ''Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadelerini yer verildi. -TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki Emre İncemollaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, ''İstanbul'da yarın toprağa verilecek merhum Emre İncemollaoğlu'na Tanrı'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' denildi. 17, 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımları'nda forma giyen ve futbola 11 yaşında Doğuşspor'da başlayan İncemollaoğlu sırasıyla Bağlarbaşı, Beşiktaş, Kartalspor, Giresunspor, Çorumspor, Gebzespor, Samsunspor, Balıkesirspor formaları giydi.