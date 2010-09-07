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Spor

BEŞİKTAŞ'IN FIRST LADY'SİNDEN ANLAMLI DESTEK İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 18:45

-BEŞİKTAŞ'IN FIRST LADY'SİNDEN ANLAMLI DESTEK İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, engelli genç İsa Tunç'a akülü engelli arabası hediye etti. BJK Kadın, Aile ve Çocuk İstişare Heyeti'nin başında bulunan Revna Demirören, geçtiğimiz günlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen engelliler şöleninde söz verdiği İsa Tunç'a akülü engelli arabası gönderdi. Araç, Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel tarafından Tunç ailesine teslim edilirken, Revna Demirören, İsa'ya yazdığı mektupta, ''Hayatta hiçbir zorluk azmin ve inancın önünde duramaz. Her zaman azimli ve inançlı olmanı, mutlu bir hayat sürmeni dilerim'' ifadelerini kullandı. İsa Tunç ve ailesi de anlamlı desteğinden dolayı Revna Demirören'e teşekkür etti.

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