-BEŞİKTAŞ'IN FİLEDE BOYNU BÜKÜK İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 22. ve normal sezonun son hafta maçında kendi sahasında Maliye Milli Piyango'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ligden düştü. Geçtiğimiz yıllarda da aynı başarısızlığı gösteren siyah-beyazlı ekibin 2 yıllık 1. Lig macerası bir kez daha son buldu. Ligde 2006-2007 sezonuna kadar 1. Lig'de mücadele eden, söz konusu sezon sonunda 2. Lig'in yolunu tutan Beşiktaş, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında alt ligde mücadele etmek zorunda kaldı. 2008-2009 sezonu sonunda 1. Lig'e tekrar çıkma başarısı gösteren siyah-beyazlı takımın 1. Lig'deki yolculuğu yine kısa sürdü. 2009-2010 sezonunda Birinci Lig'de tutunmayı başaran Beşiktaş, 2010-2011 sezonu sonunda ise bu başarıyı tekrarlayamadı. Çankaya Belediyesi ANKA Spor ile ligde tutunma mücadelesi veren Beşiktaş, normal sezonun son maçında Maliye Milli Piyango'ya 3-1 mağlup oldu. 17 puanla alt sıralarda yer alan iki takımdan Çankaya Belediyesi ANKA Spor, deplasmanda, daha önce ligden düşmesi kesinleşen TOFAŞ'ı 3-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Beşiktaş ise kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 yitirince rakibinin gerisinde kaldı ve 2. Lig'e düştü. -GENÇ TAKIMIN KATKISI YETMEDİ- Normal sezonun son maçında averajla rakibinin üstünde yer alan ve alacağı 1 puanla ligde kalacak Beşiktaş'a, genç takımının katkısı da yetmedi. Gençler Ligi'nde alınan puanların da etkide bulunduğu bu sezon, Beşiktaş, genç takımından 2.5 puan almanın avantajına sahip olurken, Çankaya Belediyesi ANKA Spor ise bu katkıyı elde edemedi. Averajla önde olmanın yanı sıra 2.5 puanlık avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlı ekibe Maliye Milli Piyango karşısında 1 puan yetecekti. Beşiktaş, 1 puan almak için en kötü olasılıkla rakibine 3-2 yenilmeyi hedeflerken, maç sonunda ummadığı bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Rakibini yenemediği gibi, 2 set de alma başarısı gösteremeyen Beşiktaş'a genç takımından gelen 2.5 puan da yetmedi ve Çankaya Belediyesi ANKA Spor'un gerisinde kalarak 2. Lig'e düştü. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 2011-2012 sezonunda 2. Lig'de mücadele edecek.