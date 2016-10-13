Beşiktaş'ın eski yıldızı Çin Seddi'ne imza attı!

Houston Rockets'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Bobby Brown, Çin Seddi'ne imza attı, ardından özür diledi.

NBA Global Games kapsamında New Orleans Pelicans ile oynanan hazırlık maçı için Çin’e giden Houston Rockets'in oyuncusu Bobby Brown, skandal bir harekete imza atmıştı.

Geçen sezon kısa bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki guard, Çin Seddi ziyareti sırasında duvara ''BB #6” yazmıştı.

Sosyal medya üzerinden Çin halkından büyük tepki gören ABD'li yıldız gelen mesajlar üzerine yaptığı hareket için özür diledi.

Çin kültürüne saygı duyduğunu belirten Brown yaptığının hata olduğunu söyledi.