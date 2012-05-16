Beşiktaş'ın eski hocası Carvalhal, Büyükşehir'e gitti

İmza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Çağatay Kalkancı, Carvalhal'ı Türk halkının çok sevdiğini belirterek, ''Carvalhal içimizden biri gibi. Kendisiyle görüşmeye başladığımızdan beri aldığımız olumlu tepkiler de bunu gösteriyor'' dedi.

Amatör branşlarla birlikte Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olduklarını vurgulayan Kalkancı, ''Carvalhal'ı altyapıdan da sorumlu olmak üzere tüm futbolun teknik olarak başına getirdik. Özellikle geleceğe yönelik yetenek seçimi ve gelişimi noktasında projelerimize katkı sağlayacak. Antrenörlerimizin eğitimi konusunda da katkıları olacak'' diye konuştu.

Çağatay Kalkancı, her sene başarılarının üstüne koyarak devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

''Şimdi daha yukarısını hedefleyen bir teknik ekip ve futbolcularla devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Carvalhal, futbolun bir oyun olduğunu geçen sene hepimize gösterdi. Futbolun güzelliklerini anlatmaya çalışan bir kulübün teknik direktörü olarak Türk gençlerinin önünü açması için teklifimizi ilettik. Kendisi de İstanbul'u ve Türkiye'yi sevdiği için diğer ülkelerden teklif almasına karşın burayı seçti.''



Carvalhal: ''Kulübün projesini çok beğendim''



Carlos Carvalhal ise yaklaşık 1.5 ay önce İstanbul'dan ayrıldığını hatırlatarak, ''Eve dönmekten çok mutluyum'' dedi.

Dünyanın çeşitli kulüplerinden teklifler almasına karşın İstanbul'u tercih ettiğini dile getiren Carvalhal, ''Bazıları ekonomik olarak oldukça güzel tekliflerdi. Çantama dolarları doldurup devam etmek gibi bir şansım da vardı. Ancak bu kulübün projesini çok beğendim. Ben hep sadece hocadan daha fazla olmaya çalışan bir kişi oldum. Aynı zamanda hem profesyonel takım hem altyapıyla birlikte olmak benim çok sevdiğim bir şey'' şeklinde konuştu.

Hem kulübü hem de Türk futbolu için çalışacağını kaydeden Portekizli çalıştırıcı, ''Yatırımımızın karşılığını umarım gelecekte alabiliriz. Bu projeyi ve insanları tanıdığım zaman seçim zor olmadı. Bugünden başlayarak kulüp daha fazla gelişsin diye elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Bütün Türk halkına bana gösterdikleri yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda İstanbul'dan, evimden hiç ayrılmamış gibi hissettiğimi söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Carvalhal, imza töreninden sonra başkan ve kulübün yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.