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Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan ziyaret

İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ronaldo Guiaro, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret etti

13 Mart 2018 20:00

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın eski futbolcularından Ronaldo Guiaro, Beşiktaş JK Müzesi\'ni ziyaret etti.
Siyah-beyazlıların 100. yıl şampiyonluğunda pay sahibi olan Brezilyalı eski futbolcu, Beşiktaş JK Müzesi\'ni ziyaret etti.
Beşiktaş JK Tarih ve Müze Danışmanı Zülal Gök, Ronaldo Guiaro\'ya müze ziyareti sırasında eşlik etti.
Ronaldo, Beşiktaş JK Müzesi\'nde, 100. yıldaki şampiyonluğa ait obje ve dökümanları dikkatle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bu arada U-21 Takımı Teknik Sorumlusu ve o dönemki takım arkadaşı Yasin Sülün de Vodafone Park\'ta Ronaldo Guiaro ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

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