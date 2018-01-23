Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar, Beşiktaş'ı icraya verdi

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve daha sonra tekrardan Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’a icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve daha sonra tekrardan Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’a icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı kulübün finansal tablolar ile ilgili KAP’a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252 bin 137 Euro tutarındaki alacağının tahsil talebiyle icra takibi başlattığı belirtlidi.