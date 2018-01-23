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Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar, Beşiktaş'ı icraya verdi

Aboubakar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti

23 Ocak 2018 15:56

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve daha sonra tekrardan Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’a icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve daha sonra tekrardan Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’a icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı kulübün finansal tablolar ile ilgili KAP’a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252 bin 137 Euro tutarındaki alacağının tahsil talebiyle icra takibi başlattığı belirtlidi.

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