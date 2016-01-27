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Spor

Beşiktaş'ın ertelenen maçlarının ne zaman oynanacağına karar verildi

18. ve 19. haftalarda ertelenen Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarının oynanacağı tarihler belirlendi

27 Ocak 2016 18:22

Kötü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu karşılaşması 17 Şubat Çarşamba saat 19:30'da, Trabzonspor maçı ise 15 Mart Salı saat 19:30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğn Sezonu 18. ve 19.haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarının yeni tarihlerini belirledi.

18. haftada ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu karşılaşması 17 Şubat Çarşamba saat 19:30'da, 19. haftada ertelenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası da 15 Mart Salı saat 19:30'da oynanmasına karar verildi.

 

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