Beşiktaş'ın ertelenen maçlarının ne zaman oynanacağına karar verildi

Kötü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu karşılaşması 17 Şubat Çarşamba saat 19:30'da, Trabzonspor maçı ise 15 Mart Salı saat 19:30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğn Sezonu 18. ve 19.haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarının yeni tarihlerini belirledi.
18. haftada ertelenen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu karşılaşması 17 Şubat Çarşamba saat 19:30'da, 19. haftada ertelenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası da 15 Mart Salı saat 19:30'da oynanmasına karar verildi.