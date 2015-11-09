Beşiktaş'ın efsanesi Metin Tekin: Hatır şikesi yaptım!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Metin Tekin, Posta gazetesinin magazin eki Karnaval'a verdiği röportajda, "Hiç hatır şikesi yapıp yapmadığı" yönündeki soruya, "Olmadı diyemem. Şike değil de, birkaç kez hatır için karşıda takımdaki arkadaşımı kıramadığım, sahada vites düşürdüğüm, hız kestiğim oldu tabii!" cevabını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Metin Tekin'in Posta gazetesinde yayımlanan röportajının ilgili bölümleri şöyle:

Hiç hatır şikesi yaptınız mı?

"Olmadı diyemem. Şike değil de, birkaç kez hatır için karşıda takımdaki arkadaşımı kıramadığım, sahada vites düşürdüğüm, hız kestiğim oldu tabii!"

Nasıl yani?

"E karşı takımda arkadaşlarınız var; sahada yanınızdan geçerken ‘biraz yavaş olsana zaten şampiyon oldunuz’ derlerdi. Ben de dayanamayıp konsantrasyonu düşürecek şeyler yaptım."

Bunlar mı dönüyor sahada?

"Bak hatır şikesi başkadır. Sana gelir derler ki; ‘Karşı takım küme düşmesin, ne olur gol atmayın!’. Bana böyle bir teklifle gelen olmadı. Sadece hatır için oynayışımı yumuşattım diyelim..."

Kendi takımınızdan daha mı kıymetli o an?

"Hayır, ama karşıda da arkadaşın var yahu! Oynamam demiyorsun ki, ‘biraz yavaş oyna’ diyor, onu kırmıyorsun! Bunda bir şey yok ki! Bir maddi karşılığı yok."

Peki büyük paralarla şikeye tanık oldunuz mu?

"Ben 15 yıl oynadım ve sonrasında yine futbolun içindeydim, inan bana ne duydum ne de gördüm. İnanmıyorum böyle şeyler olduğuna."