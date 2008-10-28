Beşiktaş'ın efsaneleri buluştu



Beşiktaş Onursal Başkanı Süleymen Seba, dün Siyah Beyazlı takımın eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in kayınpederine ait olan ve Akaretler'deki Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulanan mağazanın açılışına katılmıştı. Açılış töreninde Seba'nın yanı bıra Beşiktaş camiasının önde gelen bir çok ismi de hazır bulunmuştu.



Seba, açılış törenin ardından Beşiktaş'ın eski futbolcuları ile biraraya geldi. Akaretlerde bulunan Bordo Restorantta düzenlenen organizasyona Süleyman Seba'nın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, eski yöneticilerden Fahrettin Cüroğlu, Celal Soydan, Mehmet Özdilek'in kayınpederi Muhammer Alkım eski futbolculardan Haluk, Zeki, Rıza, Metin, Ulvi, İsmail, Gökhan, Halim, Zafer, Tayfur, Mehmet ve Saffet katıldı.



Öte yanden geceye şarkıları ile renk katan Gökhan Tepe, özellikle Seba'nın istediği şarkıları seslendirerek yemekte bulunanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.









