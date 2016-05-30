Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Mete Bozkurt hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın unutulmaz kalecileri arasında yerini alan Mete Bozkurt vefat etti.

Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve bir süredir tedavi altında tutulan Mete Bozkurt'un ani vefatı siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu. Bozkurt'un cenaze programı daha sonra açıklanacak.



Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Mete Bozkurt'un vefatıyla ilgili yapılana açıklama şöyle:



"Eski futbolcularımızdan ve Özkaynak Düzeni idarecilerimizden Mete Bozkurt'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Beşiktaş formasını giymeye başladığı andan itibaren çalışkanlığıyla ve azmiyle başarılar kazanan, tarihimizdeki ilk Türkiye Kupası başarısının mimarlarından ve antrenörlük yıllarını Beşiktaş için genç futbolcular yetiştirmeye adayan Mete Bozkurt'u kaybettik.

Beşiktaşımıza olan sadakati ve hizmetleriyle daima hatırlanacak olan Mete Bozkurt'un vefatının üzüntüsü içindeyiz.

1973 yılından itibaren 7 yıl formamızı giyen ve kalesinde devleşen, antrenörlük yıllarında Beşiktaşımıza yeni yetenekler kazandıran Mete Bozkurt, kendisini siyah-beyaza adamış bir spor adamıydı."

Mete Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.