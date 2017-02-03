Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 netleşmeye başladı.

Beşiktaş, kupada as kadrosu ile mücadele edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde ideal 11'ni değiştirmeyi düşünmüyor.



Pazar akşamı Vodafone Arena'da oynanacak derbi öncesi kadrosunu belirlemeye çalışan teknik direktör Şenol Güneş, mücadeleye as takımı ile çıkmayı planlıyor.



Son üç Süper Lig maçında sahaya sürdüğü 11'i değiştirmeyen Güneş, derbide de aynı kadro ile mücadele etmeyi düşünüyor.



Kupanın grup aşamasında bu sezon çok fazla süre alamayan Tolga, Rhodolfo, Atınç, Aras, Ömer gibi isimlere şans veren deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında bu oyuncuları yedek bekletecek.



Siyah beyazlıların maça kaledece Fabri, savunmada Gökhan-Marcelo-Tosic-Adriano, orta alanda Atiba-Oğuzhan-Talisca, hücumda ise Quaresma-Babel ve Cenk 11'i ile başlaması sürpriz olamayacak.





Güneş taktik aktarıyor



Şenol Güneş hafta içi yapılan antrenmanlarda derbinin taktiğini de oyuncularına aktardı.



Maçın ilk 15 dakikalık dilinminde yapılacak baskı ile oyunu rakip yarı sahaya yığmaları gerektiğini söyleyen Güneş, bu sürede golü bulmalarının derbiden galibiyetle ayrılma yolunda önemli bir adım olacağını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca skoru bulduktan sonra da oyun disiplininden kopmadan, önce baskıya devam etmelerini gerektiğinin altını çizdi.