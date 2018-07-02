T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Denizbank ve Ziraat ile kredi anlaşmasından vazgeçildi

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A

02 Temmuz 2018 14:15

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketin Denizbank A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesinden vazgeçildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“5.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş  (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Temmuz DHABeşiktaş Futbol Yatırımları SanayiTicaretDenizbankZiraat BankasıKamuyu Aydınlatma PlatformunaTarihindeTürkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasıKonsorsiyum BankalarıSöz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24