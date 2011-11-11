-Beşiktaş'ın cezasında indirim İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Beşiktaş'a, 3 Kasım Perşembe günü yaptığı toplantıda verdiği para cezasının 10 bin liralık bölümünü kaldırdı. Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüştü. Kurul, PFDK tarafından çeşitli nedenlerle verilen toplam 95 bin liralık cezaya, Beşiktaş tarafından yapılan itiraz sonrasındaki incelemede, sadece siyah-beyazlı kulübün basın toplantısına 2. futbolcu katılımı sağlamamasından dolayı verilen 10 bin liralık cezayı kaldırdı. Kurul, Beşiktaş'a verilen cezayı, Sivok'un maç sonrasında basın toplantısı odasının önünde uzun süre beklemesine rağmen içeri alınmadığının tespit edilmesi nedeniyle kaldırdı. Kurul ayrıca, Galatasaray ve Bursaspor'un aynı tarihte verilen para cezalarına yaptıkları itirazları ise reddetti.