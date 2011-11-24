-Beşiktaş'ın cezası atkılarla ilgili değil TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Beşiktaş taraftarlarının Van'a yönelik güzel bir duyarlılık sergilediğini belirterek, ''Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beşiktaş Kulübüne verilmiş olan ceza, kesinlikle Van'a gönderilmek üzere atkıların sahaya atılmasıyla ilgili değil'' dedi. TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kılıç şunları söyledi: ''İlk olarak atkıların sahaya atıldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ben de izleyici olarak oradaydım. Tribünde, iki kulübün başkanlarıyla birlikte oturuyordum. Biz de bize armağan edilen Beşiktaş atkısını o gün sahaya gönderdik. Yani eğer burada bir kabahat varsa biz de o gün itibariyle ihlal yoluyla bu kabahatin ortağı olmuş olduk. Fakat burada bir şeyin istismar edilmemesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beşiktaş Kulübüne verilmiş olan ceza, kesinlikle Van'a gönderilmek üzere atkıların sahaya atılmasıyla ilgili değil. Sahaya yabancı cisim atılmasıyla alakalı bir konudur.'' Beşiktaş taraftarının Van'a yönelik sergilemiş olduğu tavrın doğru olduğunu belirten Kılıç, ''Bu kapsamda son iki günde Fenerbahçe Kulübü de kapsamlı bir şekilde Van'a kolilerini göndermiştir. Van'a yaptığım ziyaret sırasında Trabzonspor Kulübü tarafından gönderilen çok sayıda sportif malzemenin de dağıtıldığını gördüm. Galatasaray Kulübü adına da gönderilen sportif ürünlerin Van'da bulunduğunu biliyorum. Sporun kardeşlik ruhu, kulüplerin üzerinde Van halkına yönelik olarak kararlı ve samimi bir şekilde sergilendi'' diye konuştu.