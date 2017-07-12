T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Lyon'da

30 yaşındaki oyuncunun bonservisi için siyah-beyazlılar'a 8.5 milyon Euro ödenecek

12 Temmuz 2017 15:49

Fransız ekibi Lyon'a transferi uzun bir süredir gündemde yer alan, Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo'nun transferi için taraflar resmen anlaştı. Lyon, 30 yaşındaki savunmacının bonservisi için siyah-beyazlılara 8.5 milyon Euro ödeyecek.

NTVSpor'un haberine göre; uzun bir süredir Türkiye futbolunun transfer gündeminde yer alan Marcelo'nun transferi nihayete kavuştu. Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıktan sonra Brezilyalı oyuncunun peşini bırakmayan Lyon, Beşiktaş'ı ve futbolcuyu transferi konusunda ikna etti.

Beşiktaş formasıyla 61 maça çıkan Marcelo, 5 gol kaydetmişti.

ETİKETLER

MarceloBeşiktaşLyonFransatransfereurosağlık kontrolüpepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24