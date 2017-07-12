Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Lyon'da

Fransız ekibi Lyon'a transferi uzun bir süredir gündemde yer alan, Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo'nun transferi için taraflar resmen anlaştı. Lyon, 30 yaşındaki savunmacının bonservisi için siyah-beyazlılara 8.5 milyon Euro ödeyecek.

NTVSpor'un haberine göre; uzun bir süredir Türkiye futbolunun transfer gündeminde yer alan Marcelo'nun transferi nihayete kavuştu. Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıktan sonra Brezilyalı oyuncunun peşini bırakmayan Lyon, Beşiktaş'ı ve futbolcuyu transferi konusunda ikna etti.

Beşiktaş formasıyla 61 maça çıkan Marcelo, 5 gol kaydetmişti.