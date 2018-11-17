Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ta yapılan divan kurulu toplantısından kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş’ın borcunun 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olduğu belirtildi.

Kulübün borcu, geçen yıla göre 115 milyon dolar azalmasına rağmen kur farkı nedeniyle 600 milyon TL arttı.

Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4. olağan toplantısında okunan denetim kurulu raporunda borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 lira olarak gösterildi.

Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulübün alacaklarının ise 376 milyon 157 bin 524 lira olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Rapor borç, kulüp derneği için 30 Eylül, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Ağustos 2018 itibarıyla baz alındı.

Ayrıntılar geliyor...