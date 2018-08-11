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Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Toplam borç 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası ALİ DANAŞ  / İSTANBUL - DHA Beşiktaş'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor

11 Ağustos 2018 14:20

Toplam borç 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası

ALİ DANAŞ  / İSTANBUL - DHA

Beşiktaş\'ın 3\'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı\'nda yapılıyor.
Önceki toplantılara göre katılımın az olduğunun gözlendiği Divan Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk\'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.
Divan Kurulu başkan Fikret Orman\'ın konuşması ile devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
- Salondan detaylar

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