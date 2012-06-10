Beşiktaş'ın borcu 581 milyon lira!

Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. 31 Mart 2012 itibariyle net borcun 580 milyon 994 bin 498 lira olduğunu bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulübün mali durumuyla ilgili üyelere bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, 31 Mart 2012 itibariyle net borcun 580 milyon 994 bin 498 lira olduğunu açıkladı.

Hacıgüzeller, Akatlar'daki Beşiktaş Milangaz Arena'da yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, 27 Mart 2012 tarihinde mazbatalarını teslim alıp göreve geldikleri gün, gerçek borç rakamını öğrenmek için teslim aldıkları bilançoyu bağımsız bir denetim kuruluna incelettiklerini ve 2 aylık çalışma sonrası bir devir teslim bilançosuna sahip olduklarını kaydetti.

31 Mart 2012 tarihi itibariyle birikmiş zararın 499 milyon 748 bin 298 lira olduğunu vurgulayan Hacıgüzeller, ''Net bilanço borç toplamı 31 Mart 2012 itibariyle 580 milyon 994 bin 498 liradır. Senetli borçlardan Yıldırım Demirören'e olan borç 100 milyon liradır. 26 Şubat'taki mali genel kurulda toplam borcun 406 milyon 412 bin 519 lira olarak açıklanmıştı'' dedi.

Dernek ve grup şirketlerinde 31 Mart 2012 itibariyle dava ve icra takibi nedeniyle borç tutarının 50 milyon lira olduğunu kaydeden Hacıgüzeller, 142 adet dava açıldığını dile getirerek, ''Kulübün borçlarının inkar edilmesi ve ödeme tarihlerinin geciktirilmesi toplam borç yükünü en az yüzde 50 artırmıştır'' ifadelerini kullandı.



''Fulya projesinde bugüne kadar yaklaşık 20 milyon euro kaybedilmiştir''



Berk Hacıgüzeller, Fulya projesinde bugüne kadar yaklaşık 20 milyon euro tutarında gelirin, yönetimsel zaaflar nedeniyle kaybedildiğini vurgulayarak, ''Yüzde 67 Beşiktaş, yüzde 33 müteahhit olan hisse dağılımının, inşaat ana sözleşmesinde yüzde 40 Beşiktaş, yüzde 60 müteahhit olduğu tespit edilmiştir'' dedi.

Hacıgüzeller, bazı gelirlerinin temlikli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Fulya ve Plaza kira gelirleri 2016 Eylül tarihine kadar temliklidir. Federasyon gelirleri, 2016-2017 sezonu dahil kredi sözleşmesi gereği temlik edilmiştir. Gelecek yıllara ait sponsor gelirlerin 20 milyon 109 bin 338 lirası peşin tahsil edilip kullanılmıştır. UEFA'da 2012-2013 sezonu söz konusu olmayacağı için gelir kaybı yaklaşık 15 milyon liradır. Gişe hasılatları da 2014 sezon sonuna kadar kullanılamayacak. 31 Mart 2012 itibariyle temlik verilmesi suretiyle kullanılamayacak, teminat verilemeyecek gelir tutarı, 190 milyon 406 bin 207 liradır. Teslim aldığımız borç tutarını sizlere sunmak istedik.''



Gündem değişikliği için önerge verildi



Toplantıda 24 kişinin imzasıyla gündem değişikliğini içeren bir önerge verildi.

Önergede geçmiş yıllara ait hesaplarla ilgili eski yönetim kurulu üyeleri ve sorumlulara Türk Ceza Kanunu, Disiplin Kurulu ve Beşiktaş tüzüğü gereği davalar açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve genel kurulda oylanması talep edildi.

Kongre divan başkanı Uluç Gürkan, olağan ve olağanüstü genel kurullarda gündem değişikliğinin, katılımcı üyenin 10'da 1'inin imzasıyla gerçekleştiğini, saat 11.00 itibariyle 313 üyenin kongrede yer aldığını belirterek, ''Bu önergeyi işleme almak durumundayız. Ancak tüzüğümüz bu önergenin dilek ve temenniler dahil gündem tamamlandıktan sonra görüşülebileceğini öngörüyor. Ayrıca bu konuda hukuksal bir karmaşa var. Kendimizi çapraşık görüşlerin arasına hapsedip ön yargılı karar vermek yerine gündemi bitirdikten sonra bu konuda önergenin lehinde ve aleyhinde görüşleri alıp, usul tartışması alacağız'' dedi.