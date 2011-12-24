-Beşiktaş'ın borcu 442,4 milyon lira İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, kulüpte mali disiplini sağlamak için bir komitenin kurulduğunu söyledi. Ceylan InterContinental Otel'de gerçekleştirilen olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda divan üyelerinin eleştirilerinin ardından söz alan Soğancıoğlu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in tüm birimlere ve yönetim kuruluna gönderdiği genelgeyle Mali Disiplin ve Tasarruf Tedbirleri Uygulama Komitesi'nin kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Madde madde neler yapılması gerektiğini belirledik. Personelden kredi kullanımına, oyuncu transferinden araç kullanımına, altyapıdan takımların sponsorluklarına kadar içeren konularda bir plan var. Özellikle kulübün önemli şekilde tasarrufa gitmesi ve mali disiplini öngörmektedir. Bu komite bunun gerçekleşmesini ve uygulamasını sağlayacaktır. Kulüpte günlük işleri aksatmadan bu konuda işlerin yürütülmesini sağlayacak. Pazartesiden itibaren uygulamalara başlıyoruz.'' UEFA yetkililerinin kulüpte incelemeler yapmasına da açıklık getiren Ertunç Soğancıoğlu, ''27 Ocak'ta UEFA nezdinde tekrar görüşme yapılacak. Ödemenin gecikmesinden dolayı inceleme konusu olduk. Bütün ödeme evrakları tamamdır. UEFA'dan gelen kişiye sunulmuştur'' dedi. Futbolcular Zapotocny ve Sivok'un transferinde İtalyan Udinese kulübü ile ödeme konusunda yaşanan sıkıntı ile ilgili de yönetici Soğancıoğlu, şunları söyledi: ''Sivok ve Zapotocny 9.6 milyon avroya alındı. 3 milyon avro için bu kulüp CAS'a başvurdu. 1-1,5 yıllık süreç geçti. Bu parayı da geçti. Bu para da geçtiğimiz günlerde ödendi. 300 bin avro faiz kaldı. Şubat ayında ödemek için Udinese ile anlaştık.'' -Borç 442 milyon lira- Beşiktaş Kulübü'nün borcunun, 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle 442 milyon 421 bin 369 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 59 milyon 270 bin 409 liralık mevcutlarının çıkması halinde net borcun ise 383 milyon 150 bin 960 lira olduğu bildirildi. -Başkana borç azaldı, Adalı'ya yükseldi- Siyah-beyazlı kulüpte başkan Yıldırım Demirören'e olan borçta azalma olurken, bugün yönetimden istifa ettiğini açıklayan Serdal Adalı'ya olan borcun ise arttığı dile getirildi. Geçmiş dönemde başkan Demirören'e olan 85 milyon 260 bin 666 lira borç, 82 milyon 684 bin 430 liraya gerilerken, Adalı'ya olan 9 milyon 542 bin 342 liralık borç ise 10 milyon 71 bin 688 liraya yükseldi. Bu arada, mali disiplini sağlamak üzere kurulan Mali Disiplin ve Tasarruf Tedbirleri Uygulama Komitesi'nin başkanlığını Ertunç Soğancıoğlu yapacak. Öte yandan, Beşiktaş Kulübü'nün olağan Divan Kurulu Toplantısı'na başkan Yıldırım Demirören gelmezken, toplantıda yönetim adına sadece 7 yönetici yer aldı.