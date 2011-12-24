Beşiktaş'ın borcu 442 milyon 421 bin 369 TL

T24 - Siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 442 milyon 421 bin 369 TL olduğu açıklandı.



31 08.2011 tarihi itibariyle BJK Futbol Yatırım A.Ş'nin 333. 165. 292 TL borcu, BJK Derneği'nin ise 30.09.2011 tarihi itirabiyle 109. 256. 077 TL borcu olduğu açıklandı.



Beşiktaş Kulubü'nün toplam borcu 442 milyon 421 bin 369 TL olurken kulubün alacakları 59 milyon 270 bin 409 TL olarak açıklandı. Buna göre borç alacak farkı 383 milyon 150 bin 960 TL oldu.

Başkan Demirören'e 85 milyon, Asbaşkan Adalı'ya 9,5 milyon TL borç var



Kulübün, Başkan Yıldırım Demirören'e borcunun 85 milyon 260 bin 666 TL'den 82 milyon 684 bin 430 TL'ye indiği belirtildi. Yine yönetici Serdal Adalı'ya ise borcun 9 milyon 548 bin 342 TL'den 10 milyon 71 bin 685 TL'ye yükseldiği açıklandı.





