-BEŞİKTAŞ'IN BORCU 266 MİLYON 591 BİN 551 LİRA İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Kulübü 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sürerken, kulübün toplam borcunun 266 milyon 591 bin 551 lira olduğu açıklandı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında mali genel tablo konularında bilgi veren Beşiktaş Kulübü Mali İşlerden ve Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, Futbol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcunun 167 milyon 765 bin 922 lira olduğunu, derneğin borcunun ise 98 milyon 825 bin 629 lira olduğunu dile getirdi. Böylece kulübün toplam borcunun 266 milyon 591 bin 551 lira olduğu kaydedildi. Asbaşkan Soğancıoğlu, yönetim kuruluna olan borçla ilgili olarak da ''Başkanımız Yıldırım Demirören'e olan borç 89 milyon 218 bin 511 lira. Yöneticimiz Serdal Adalı'ya olan borç ise 9 milyon 620 bin liradır'' dedi. Ertunç Soğancıoğlu, konsolide 2011-2012 yıllarının bütçesinin ise 228 milyon 683 bin 156 lira olduğunu dile getirirken, Beşiktaş Kulübü'nün aktif değerlerinin ise 802 milyon 731 bin 176 lira olduğunu sözlerine ekledi.