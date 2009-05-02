Beşiktaş'ın borcu 141 milyon lira



Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlıların 31 Mart 2009 itibariyle toplam konsolide borcunun 138 Milyon 483 bin 242 lira olduğu, ancak başkana olan borçların artışı nedeniyle bu borcun 141 milyon 690 bin 773 liraya ulaştığı açıklandı.





Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ise toplantıda yer almadı.



BORÇ 141 MİLYON LİRA

Siyah-beyazlı kulübün 31 Mart 2009 tarihi itibariyle toplam konsolide borç tutarının 138 milyon 483 bin 242 lira olduğu, ancak 30 Nisan itibariyle başkana olan borçların artışı ile bu rakamın 141 milyon 690 bin 773 liraya ulaştığı açıklandı.



Bu borcun 7 milyon 467 bin 361 lirasının derneğin, 73 milyon 123 bin 412 lirasının BJK Futbol Yatırımları A.Ş.'nin olduğu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'e olan borcun da 61.1 milyon liraya çıktığı bildirildi.



KARADENİZ: EN SORUNSUZ KULÜBÜZ

Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye liglerinin en sorunsuz kulübünün Beşiktaş olduğunu savundu.



Beşiktaş'ın, Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olmasıyla ilgili olarak da Karadeniz, ''Tünelin ucunda ışık gözüktü. Bu ışığın gözükmesinden sonra mutlu sona ulaşmak için herkese görevler düşüyor'' diye konuştu.



''TESADÜFİ BÜYÜKLÜK...''

''Tesadüfen şampiyonluk potasına girenler 4., 5. büyük diye kendilerini adlandırıyorlar'' diyen Karadeniz, ''Bu nereden çıkıyor? Biz 3 Büyükler bu büyüklüğü nasıl aldık? Yüz yılı geçen geçmişimiz, emeğimiz, aldığımız kupalarla. Şimdi tesadüfen gelinen noktalarla 4., 5. büyük demenin bir anlamı yok'' şeklinde konuştu.



Karadeniz, Fenerbahçe ile yarın oynayacakları derbi maça da değinerek, ''Yarın önemli bir maça çıkacağız. İnşallah mutlu sona ulaşmak yolunda yarınki engeli aşarız'' dedi.



