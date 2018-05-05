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Spor

Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 912 milyon TL

Divan Kurulu toplantısı yapılıyor Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş Kulübü'nün 2

05 Mayıs 2018 14:19

Divan Kurulu toplantısı yapılıyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş Kulübü\'nün 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı\'nda yapılıyor.
Başkan Fikret Orman\'ın özel işleri nedeniyle katılmadığı toplantıda yönetim kurulundan 8 üye yer aldı. Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk\'ün açılış konuşmasının ardından Denetleme Kurulu tarafından Beşiktaş\'ın borcu açıklandı.
Verilen rakamlara göre siyah beyazlıların net borcu 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL oldu.
Divan Kurulu, 2. başkan Ahmet Nur Çebi\'nin konuşması ile devam ediyor.

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- Toplantı salonu detaylar

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