-BEŞİKTAŞ'IN BOBO SIKINTISI İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarına başlarken, Bobo'nun sakatlığının devam etmesi moralleri bozdu. Kalça adalesindeki sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun, Konyaspor karşısında da takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Bobo'nun kalça adalesinde spazm olduğunu ve tedavisinin Almanya'da yapılacağını söyledi. Bobo'nun Almanya'da bir hafta kadar kalacağı, Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağının ise kontroller ve tedaviden sonra belli olacağı öğrenildi. -RIDVAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI- Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında, futbolcular pas çalışması ve kısa koşuların ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Sakatlığı geçen Rıdvan Şimşek, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli takımlarda bulunan Ersan Gülüm, İsmail Köybaşı, Onur Bayramoğlu, Filip Holosko ve Cenk Gönen çalışmada yer almadı. Antrenmana ayrıca tedavilerine devam edilen Bobo, Ekrem Dağ, Tomas Sivok, Nihat Kahveci, Matteo Ferrari ile izinli olan Ricardo Quaresma da katılmadı. Beşiktaş, yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.