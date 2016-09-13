"Beşiktaş'ın Benfica'yı yenmesinin iki yolu var"

A Bola yazarı Ricardo Rampazzo, Beşiktaş'ın Benfica karşısında nasıl kazanacağıyla ilgili olarak "Siyah-Beyazlılar’ın, bu zorlu deplasmanda Portekiz ekibini yıkması için rakip hücumdayken kapacağı toplarla hızlı bir şekilde kontratağa çıkması gerek. Bir diğer yol ise sağ bekte Semedo ve sol bekte Grimaldo’nun savunma zaafiyetlerinden faydalanıp, kanatları etkili kullanarak pozisyon yaratmak olmalı" dedi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Rampazzo'nun yorumları şöyle:



Geçen sezonu Portekiz Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Benfica, sahasındaki Beşiktaş karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkacak. Evinde olacağı için de favori olarak gösterilmesi normal. Kırmızı-Beyazlılar bu sezon şu ana kadar resmi maçlarda hiç kayıp yaşamadı.



Ancak son maçlarda bazı problemler de yaşadılar. Örneğin 3 çok iyi forveti olmasına rağmen, Jonas, Mitroglou ve Jimenez’den faydalanamadılar. Ayrıca Portekiz’in Messi’si olarak gösterilen ve Braga’dan 16 milyon Euro’ya alınan Rafa Silva da, son oynanan lig maçında sakatlandı. Mitroglou oynayacak düzeydeydi ama son idmanda salonda çalıştı.

Stoperleri gayet sağlam

Buna rağmen Beşiktaş maçına çok sağlam ve hücumu düşünerek başlayacaklarını düşünüyorum. Eğer forvetleri gününde olursa, gerçekten çok tehlikeli bir hücum takımı olabilirler. Çünkü orta alan, sağ ve sol bek savunması konusunda zaman zaman sıkıntı çekiyorlar. Özellikle Bayern Münih’e satılan RenatoSanches’in orta alandaki yokluğu hissediliyor. Tabii Atletico Madrid’e transfer olan Nico Gaitan’ın da yaratıcı yıldız oyuncu özelliğini de özledikleri bir gerçek. Stoper bölgesi, geçen sezonki gibi oldukça iyi.Jardel ve Lisandro, sert ve sağlam defans oyuncuları olarak takıma büyük katkı sağlıyor. Ancak sakat Jardel’siz nasıl bir performans gösterecekleri merak konusu.

Galibiyetin öneminin farkında

Orta alanın savunması ise Fejsa’nın omuzları üzerinde. Çünkü partneri Andre Horta, Sanches’in açığını kapatabilmiş değil. Net bir ilk 11 vermek zor olsa da Benfica, gruptan çıkmak adına Şampiyonlar Ligi’nde evindeki maçını kazanmak gerektiğinin bilincinde. Konuk ekibin Benfica’yı yenebilmesi ya da bir başka deyişle gol atabilmesi için kesinlikle orta alan oyuncularına pres yapması ve Benfica atağa çıkarken topu kapıp, hızlı bir şekilde konratakla hücuma taşıması gerek. Ayrıca beklerin üzerine gidip, kanatlardan faydalanmak lazım. Bu kazanmak için en önemli etkenler olacaktır.