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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa'da beraberliğe tahammülü yok

13 Aralık 2011 13:51

-Beşiktaş'ın Avrupa'da beraberliğe tahammülü yok -Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı -Maçların ya kazanan, ya da yitiren Beşiktaş, bu sezon beraberlik yaşamadı İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Ercan Doğan - UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın İngiltere'nin Stoke City takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın Avrupa'da beraberliğe tahammülü yok. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme ve grup mücadelesinde şu ana dek 7 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 4 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Avrupa'da maçlarını ya kazanan, ya da yitiren Beşiktaş, hiçbir mücadelesini beraberlikle tamamlayarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Sezon başından beri UEFA Avrupa Ligi'nde maçların hiçbirinde rakibiyle eşitliğe izin vermeyen ''Kara kartallar'', son 2 maçında ise galip ayrıldı. -Son 2 sezonda Avrupa'da 2 beraberlik aldı- Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da son 2 sezonda oynadığı maçlarda sadece 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun yanı sıra bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etti. Şu ana dek bu organizasyonda toplam 21 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, sadece 2 beraberlik alarak anlayışını tamamen kazanmak üzerine kurdu. 2010-2011'de 14 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 maçta 13 galibiyet sevinci yaşayan ''Kara kartallar'', 6 kez de rakiplerine yenildi. Beşiktaş, son 2 sezonda Avrupa'da oynadığı 21 maçtaki 2 beraberliğini ise geçen sezon deplasmanda aldı. Ön elemede Çek Cumhuriyeti takımlarından Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2. beraberliğini ise Portekiz'de Porto ile yine 1-1 beraberlikle elde etti. -Yarın beraberlik gruptan çıkmak için yetecek- E Grubu'ndaki son maçında İngiltere'nin Stoke City takımını yarın Fiyapı İnönü Stadı'nda konuk edecek Beşiktaş'a gruptan çıkmak için beraberlik yetecek. Avrupa'da oynadığı 7 maçta beraberliğe asla izin vermeyen siyah-beyazlı takım, bu istatistiğine rağmen yarın öncelikle beraberliği ve 1 puanı kurtarmaya çalışacak. ''Hep kazan'' felsefesiyle hareket eden ''Kara kartallar'', gruptan çıkmayı garantilemenin yanında Stoke City'i mağlup ederek liderliği de rakibinden almayı hedefliyor. -UEFA Avrupa Ligi maçları- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: 2010-2011: Beşiktaş-Vikingur........: 3-0 Vikingur-Beşiktaş........: 0-4 Viktoria Plzen-Beşiktaş..: 1-1 Beşiktaş-Viktoria Plzen..: 3-0 Beşiktaş-HJK Helsinki....: 2-0 HJK Helsinki-Beşiktaş....: 0-4 Beşiktaş-CSKA Sofya......: 1-0 Rapid Wien-Beşiktaş......: 1-2 Beşiktaş-Porto...........: 1-3 Porto-Beşiktaş...........: 1-1 CSKA Sofya-Beşiktaş......: 1-2 Beşiktaş-Rapid Wien......: 2-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev.....: 1-4 Dinamo Kiev-Beşiktaş.....: 4-0 2011-2012: Beşiktaş-Alania..........: 3-0 Alania-Beşiktaş..........: 2-0 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv: 5-1 Stoke City-Beşiktaş......: 2-1 Dinamo Kiev-Beşiktaş.....: 1-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev.....: 1-0 Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş: 2-3 (ED-TAŞ-SBR) 

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