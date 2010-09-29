-BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 144. MESAİSİ VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın Viyana'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 144. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 143 maçtan 50'sini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 174 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -BOBO'NUN GÖZÜ OKTAY DERELİOĞLU'NUN TAHTINDA- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 10 golle, mevcut kadroda yer alan Brezilyalı Bobo izliyor. Bobo, Oktay'ın rekorunu eline geçirmeye en yakın isim olarak ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. -BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA KAYBETMİYOR- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 5 maçtır deplasmanda kaybetmiyor. Avrupa kupalarındaki son deplasman mağlubiyetini 30 Eylül 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorla CSKA Moskova karşısında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 deplasmanda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı. Bu 5 karşılaşmanın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılan ''Kara Kartallar'', 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. -MANCHESTER UNITED'I YENDİ- Beşiktaş, 5 maçlık periyotta İngiltere'nin en önemli takımlarından Manchester United'ı Old Trafford Stadı'nda yenmeyi başardı. Tello'nun golüyle zorlu deplasmanı galip kapayan siyah-beyazlılar, tarihi bir başarıya da imza attı. Beşiktaş, CSKA Moskova maçının ardından deplasmanda Almanya'nın Wolfsburg takımıyla berabere kalıp, Manchester United'ı 1-0 yendi. Ancak deplasmandaki başarılarını iç sahada sürdüremeyen siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'ndan Vikingur ve Finlandiya'nın HJK Helsinki takımlarını 4-0'lık skorlarla yenerken, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plezen ile 1-1 berabere kaldı. -RAPID WIEN'İ TÜRK TAKIMLARI TANIYOR- Rapid Wien, Türk takımlarının yakından tanıdığı bir ekip. Türk takımları ile 16 kez karşılaşan Avusturya ekibi, 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Beşiktaş ile 6 maç yapan ve 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan, 1'ini de yitiren Rapid Wien, Galatasaray ile oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kazandı, 4'ünde mağlup oldu. Rapid Wien, 1996-97 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında karşılaştığı Fenerbahçe karşısında kendi sahasında 1-1 berabere kalıp, deplasmanda ise 1-0 yenildi. Avrupa kupalarında toplam 214 maç yapan Rapid Wien, bunların 87'sini kazanırken, 86'sını kaybetti, 41'inde ise berabere kaldı. -AVUSTURYA LİGİ'NDE 6. SIRADA- Avusturya'nın köklü kulüplerinden biri olan Rapid Wien takımı 1899 yılında kuruldu. Rapid Wien'in Avusturya'da 32 lig şampiyonluğu bulunuyor. 14 kez Avusturya Kupası'nı kazanan Rapid Wien, Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1985 ve 1996 yıllarında final oynamayı başardı. Rapid Wien, geçen yıl Avusturya Ligi'ni 3. sırada tamamladı. Bu yıl ligde 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi alan Avusturya ekibi, şu anda 6. sırada yer alıyor. -KADRODA 3 TÜRK ASILLI FUTBOLCU VAR- Rapid Wien'i Avusturyalı Peter Pacult çalıştırıyor. Rapid Wien'in kadrosunda 3 Türk asıllı oyuncu yer alıyor. Avusturya vatandaşı olan Türk asıllı oyunculardan 21 yaşındaki Tanju Kayhan savunmada, 22 yaşındaki Veli Kavlak ve 21 yaşındaki Yasin Pehlivan ise orta sahada oynuyor. -BEŞİKTAŞ VİYANA'YA GİTTİ- Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Viyana'ya hareket etti. Kafilede kulüp ikinci başkanı Metin Keçeli, genel sekreter Fahrettin Curoğlu, yönetim kurulu üyeleri Orhan Saka, Cengiz Zülfikaroğlu, Sinan Vardar, Mehmet Soysal ile Ahmet Akpınar da yer aldı. Beşiktaş, maçın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda bu akşam TSİ 20.00'de son çalışmasını yapacak. Antrenmandan yarım saat önce teknik direktör Bernd Schuster maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Teknik direktör Bernd Schuster'in belirlediği 19 kişilik kadroda şu oyuncular bulunuyor: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Ferrari, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio, Ernst, Necip Uysal, Hilbert, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Bobo, Tabata, Quaresma, Holosko, Guti.