-BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA 141. SINAVI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 141. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 140 maçtan 47'sini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 167 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -AVRUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında yaptığı maçların performans tablosu şöyle: Organizasyon K O G B M A Y ------------------------ ------------------------------------ Ş.K.Kupası ve Ş.Ligi 15 64 20 12 32 59 101 Kupa Galipleri Kupası 7 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası 10 56 23 13 20 87 69 ----------------------- ------------------------------------ Toplam 32 140 47 29 64 167 208 -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı.